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19:19 13.09.2023

Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

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Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

Європарламент (ЄП) затвердив у середу зміни до внутрішнього регламенту, у зв'язку зі звинуваченнями на тлі корупційного скандалу 2022 року, до якого були залучені депутати і співробітники ЄП.

Ці зміни ухвалено на пленарному засіданні в Страсбурзі 505 голосами "за", 93 - "проти" за 52 тих, хто утримався.

Депутати Європарламенту домовилися про тверду заборону на будь-яку діяльність, яка являла б собою лобіювання в тій чи іншій формі; затвердили обов'язок парламентаріїв декларувати ідеї або пропозиції, отримані від зовнішніх суб'єктів, повідомляючи про них у всіх звітах, а також узгодили суворіші покарання за порушення кодексу поведінки.

Внесені зміни передбачають ширшу публікацію інформації про наради, щоб вона доходила до всіх депутатів ЄП, включно з нарадами за участю представників третіх країн; правила, які запроваджують заборону депутатам Європарламенту на взаємодію з колишніми депутатами ЄП, які залишили парламент за попередні шість місяців, на додаток до заборони на такі дії для колишніх депутатів на той самий період.

Розширено визначення конфлікту інтересів, удосконалено повноваження компетентних органів щодо ухвалення рішень про те, чи мають депутати Європарламенту з конфліктом інтересів обіймати певні посади; встановлено нижчі пороги для декларування оплачуваної діяльності, суворіші правила прийняття подарунків і декларування витрат на проїзд і добових, оплачених третіми особами.

Декларації про майно депутатів мають публічно подаватися на початку та наприкінці кожного терміну повноважень.

Перегляд внутрішніх правил ЄП здійснено на основі плану реформ із 14 пунктів, висунутого головою Європарламенту Робертою Мецолою для забезпечення кращої підзвітності членів ЄП і більшої прозорості дій депутатів.

Наприкінці 2022 року в Брюсселі вибухнув корупційний скандал, який дістав назву у ЗМІ "катаргейт".

Бельгійська влада розпочала розслідування у зв'язку з підозрами в корупції в Європарламенті депутатів і співробітників, які мали зв'язки з представниками інтересів Катару і Марокко. Серед них виявилася колишня заступниця голови ЄП грекиня Єва Кайлі.

У січні нинішнього року Мецола заявила на пленарній сесії, що події, пов'язані з розслідуванням корупції в Європарламенті, відзначають необхідність реформ у правилах ЄП, особливо що стосується кодексу поведінки депутатів.

Теги: #парламент #єс #корупція #боротьба

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