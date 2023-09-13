Події

19:14 13.09.2023

Гутерреш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим під час ГА ООН

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Гутерреш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим під час ГА ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що готовий зробити все можливе для відновлення Чорноморської зернової ініціативи і має намір обговорювати це питання з представниками всіх сторін, що мають до неї стосунок, на полях Генасамблеї.

"Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ІФ-У), президента Ердогана (президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - ІФ-У), міністра Лаврова (главу МЗС країни-агресора Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України - ІФ-У). І, безумовно, це питання обговорюватиметься", - сказав Гутерреш на пресконференції.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - додав він.

Глави держав і урядів зберуться наступного тижня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.

Чорноморська зернова ініціатива ("зернова угода") укладена в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів: зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" і "Південного") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію угоди продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці, після чого Москва не стала продовжувати "зернову угоду".

Теги: #зерно #оон #генсек #україна

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