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17:27 13.09.2023

"Київтеплоенерго" і "Київводоканал" просять прем'єра пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла

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"Київтеплоенерго" і "Київводоканал" просять прем'єра пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" і ПрАТ "КП Київводоканал" підготували звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності пролонгації терміну повірки квартирних приладів обліку гарячої та холодної води й теплової енергії, а також внесення відповідної законодавчої ініціативи.

"Через воєнний стан багато киян не могли повірити лічильники у встановлені терміни. Багато громадян зараз перебувають у лавах ЗСУ або перебувають за межами країни та фізично не можуть виконати вимогу постанови Кабінету Міністрів України", - зазначило "Київтеплоенерго" в телеграмі з посиланням на відповідний брифінг представників двох столичних підприємств у середу.

Як нагадали в КП, у квітні цього року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №440, що відновила обов’язкову повірку квартирних приладів обліку для жителів тих територій, які не є окупованими та де не ведуться бойові дії. Відповідно до цієї постанови лічильники з протермінованими свідоцтвами мають пройти періодичну повірку, в іншому випадку – мають бути зняті з обліку.

"Однак до цього більше року діяла інша постанова КМУ №412, що дозволяла громадянам не повіряти квартирні прилади обліку через введення воєнного стану. Отже, в містах збільшилася кількість домогосподарств, що потребують виконання повірки", - пояснили в компанії.

Крім того, в КП наголосили, що нова постанова Кабміну №440 була опублікована з запізненням на місяць і набрала чинності ще через місяць, у зв'язку з чим здійснити повірку такої масштабної кількості приладів обліку у встановлені стислі терміни - протягом місяця - фактично неможливо.

"У Києві під дію постанови потрапили понад 112 тис. лічильників гарячої води та тепла, тобто більше ніж 11%. За даними "Київтеплоенерго", станом на 10 вересня повірено 28 тис. приладів обліку, тобто виконано лише 20% від необхідного обсягу робіт... Тому "Київтеплоенерго" звертається до уряду з пропозицією продовжити граничні терміни повірки до кінця 2023 року", - заявив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

За його словами, це дасть змогу здійснювати нарахування за фактично спожиті киянами обсяги тепла.

"Продовження термінів повірки квартирних приладів обліку є необхідним рішенням в інтересах громадян, особливо на старті опалювального сезону", - наголосили в "Київтеплоенерго".

Теги: #київводоканал #лічильники #київтеплоенерго

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