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17:18 13.09.2023

У ТЦК і СП пояснили, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

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У ТЦК і СП пояснили, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Шевченківського району Києва Сергій Рунчев розповів про алгоритм отримання одноразової виплати в разі поранення військового під час служби.

Як зазначив Рунчев на брифінгу в Military Media Center, згідно з постановою Кабміну України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується в таких випадках: у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби; або в разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У цих випадках розмір грошової допомоги залежно від установленої групи інвалідності становить: від 250- до 400-кратного прожиткового мінімуму (у разі виконання військового обов'язку); від 70- до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби.

Також, як пояснили в ТЦК і СП, одноразова грошова допомога призначається і виплачується в разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить: 70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення; 50-кратний прожитковий мінімум у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Прожитковий мінімум - це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Станом на 1 січня 2023 року це 2 684 грн.

Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги військовослужбовець має звернутися до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання і надати такі документи: заяву встановленого зразка; згоду на обробку персональних даних; паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців - документ, що посвідчує їх особу; документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків; витяг із наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини; свідоцтво про хворобу або витяг із протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок; копію довідки МСЕК; довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Теги: #допомога #грошова #поранення #військові

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