У Тарутинському степу на Одещині оселилися хом’яки

Група з 15 хом’яків оселилася в Тарутинському степу на Одещині в рамках продовження програми реінтродукції виду, яку реалізує команда Rewilding Ukraine у співпраці з Київським зоопарком та природно-етнографічним парком «Тарутинський степ».

Як зазначили в Rewilding Ukraine, гризуни допоможуть відновити місцеві харчові ланцюги, збільшити біорізноманіття та сприятимуть розвитку екологічного туризму.

Дикі хом’яки досить великі: можуть досягати 30 см в довжину і важити більше 500 г. Колись хом’як населяв степи та лісостепи по всій Європі, мешкав й на більшій частині території України. Але він майже зник у природі. У 2009 році цей вид занесли до Червоної книги України.

Наприкінці 2022 року відбувся перший пробний випуск родини з трьох хом'яків, які добре перезимували і адаптувалися. Програма реінтродукції хом’яків триватиме, на наступний рік заплановано більше випусків, метою є створення кількох колоній у різних місцях Тарутинського степу.

Спочатку тваринок триматимуть у спеціальному вольєрі площею 600 кв. м, що дозволить їм акліматизуватися та створити колонію. Щойно це станеться – огорожу буде видалено.

«Хом’яки допоможуть розсіювати насіння, а їхні нори створюватимуть середовище існування для багатьох інших видів диких тварин і підвищуватимуть родючість ґрунту. Самі гризуни є важливою здобиччю для ряду птахів і ссавців», - розповів фахівець з ревайлдингу Rewilding Ukraine Олег Дьяков.

За словами спеціаліста Центру відновлення та реінтродукції Київського зоопарку Михайла Русіна, зоопарк уже кілька років займається розведенням і поверненням хом’яка звичайного у дику природу в рамках програми відновлення популяцій рідкісних і зникаючих видів по всій Україні. «Сьогодні ми приїхали в Тарутинський степ і привезли ще 15 хом’яків, які закладуть основу стабільної популяції виду в регіоні», - пояснив фахівець.

Команда Rewilding Ukraine працює над відновленням та оздоровленням Тарутинського степу, який є однією з останніх ділянок дикого степу в Європі.

Rewilding Europe – європейська природоохоронна організація, яка працює у понад 10 країнах. В Україні організація діє в дельті Дунаю через місцевого партнера – Rewilding Ukraine.