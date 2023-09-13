Нардепи пропонують спростити процедуру списання військового майна

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді спростити процедуру списання втраченого в бою військового майна.

Законопроєкт №10039 про внесення відповідних змін до закону "Про правовий режим майна у Збройних силах України" зареєстровано у Верховній Раді 13 вересня. Його тексту наразі немає на сайті парламенту.

Водночас ініціатор документа, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що ухвалення законопроєкту дасть змогу розширити номенклатуру списання втраченого військового майна командирам військових частин, а також унеможливить необхідність додаткового узгодження процедури з правоохоронними органами.

"Насамперед ми розширюємо номенклатуру списання, завдяки чому командири частин зможуть списувати майно різної номенклатури на суму в 1,7 млн грн, притому що раніше не змогли списати, наприклад, медичне майно або засоби зв'язку. Ба більше, списувати майно командир зможе без додаткового звернення до правоохоронних органів. Хоча до цього обов'язковим було узгодження з Державним бюро розслідувань (ДБР) і Військовою службою правопорядку (ВСП). У напрацьованому законопроєкті ми це прибираємо", - пояснив парламентарій.

Крім того, за словами Костенка, законопроєкт передбачає, що комісія у складі бригади зможе списувати втрачене в бою майно "одним актом за наявності свідчень учасників подій".

"Приміром, відбувся бій, після якого є втрати майна у вигляді, скажімо, радіостанції, форми, боєприпасів, і для списання всього цього кожна служба зараз повинна проводити окреме розслідування й оформляти окремі акти. Знову ж таки, це потребує безлічі узгоджень, зокрема у прокуратурі та ВСП", - уточнив нардеп.

Автори законодавчої ініціативи також пропонують визначити термін у 20 днів, протягом якого командувач "повинен відреагувати, поставити свій підпис, щоб майно не накопичувалося за військовими частинами, коли за паперами в них його - маса, а за фактом воно втрачене в бою".

Парламентарій наголосив, що у зв'язку з бойовими діями в Україні фіксуються великі втрати майна, а всі процедури його списання - давно застарілі, забюрократизовані та можуть тривати місяці й навіть роки. За словами Костенка, це призводить до того, що за військовими частинами значиться багато втраченого майна, а при цьому вони не можуть доотримати необхідне.

"Цей законопроєкт з'явився в результаті моїх постійних дискусій на фронті, і на його ухвалення чекають усі військовослужбовці - включно з командирами військових частин. Наприклад, "мавіки" (квадрокоптери DJI Mavic українські військові використовують для проведення аеророзвідки - ІФ-У), які ми надаємо на фронт тисячами, має право списати тільки командувач Військово-повітряних сил. Тому ми намагаємося спростити життя військовослужбовцям на фронті під час воєнного стану в Україні", - додав Костенко.

Крім Костенка, співавторами законопроєкту стали також близько 40 членів різних фракцій і груп парламенту, зокрема Федір Веніславський, Олександр Завітневич, Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), Ірина Фріз, Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Сергій Рахманін ("Голос"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Лариса Білозір ("Довіра").