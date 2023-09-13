Події

15:03 13.09.2023

EVA планує запустити магазини преміум-формату

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EVA планує запустити магазини преміум-формату

Мережа парфюмерно-косметичних магазинів EVA планує запуск торгових точок преміум-формату, повідомив співвласник мережі Руслан Шостак.

"Ми шукаємо нові можливості на ринку. Наприклад, будуємо преміальний формат для EVA. Упевнений, що цього року або на початку наступного його відкриємо. Над цим зараз посилено працюємо в компанії, тривають переговори із партнерами. Для нас важливо мати такий формат у нашій країні", - розповів Шостак на Business Breakfast від Forbes Ukraine у середу.

За його словами, преміум-формат буде представлений як в офлайн-магазинах, так і онлайн.

Як повідомлялося, у вересні EVA запустила перший магазин нового формату shop-in-shop на базі торгової точки в Дніпрі спільно з партнером L'Oréal. Інвестиції у відкриття становили 600 тис. грн.

 

Теги: #eva #магазини #преміум

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