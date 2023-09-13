Події

13:46 13.09.2023

ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

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ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

Товариство Українського Червоного Хреста (ТЧХУ) у співпраці з Міжнародною організацією з міграції допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської окупації.

"З початку повномасштабного вторгнення багато українців втратили своє основне джерело доходу та сьогодні не мають можливості повноцінно господарювати. Щоб підтримати людей, впроваджено проєкт з підтримки населення засобами до існування, який реалізується у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), за фінансування Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту США", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

У проєкті беруть участь 1 400 домогосподарств у 31 селі у восьми областях України: Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Київській, Херсонській та Запорізькій. Проєкт охоплює господарства, які перебували в тимчасовій російській окупації та зазнали значних руйнувань від постійних обстрілів або дали прихисток багатьом внутрішньо переміщеним особам.

"Так, наприклад, у Сумській області програмою охоплена Боромлянська громада. Визначені програмою категорії громадян отримали 66 мотоблоків, 27 генераторів, а також 27 теплиць, встановленням яких теж опікується Український Червоний Хрест. Передбачена також фінансова підтримка розвитку домогосподарств", - зазначили в ТЧХУ.

 

 

Теги: #мом #тчху

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