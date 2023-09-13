На Херсонщині через детонацію російського боєприпасу постраждав чоловік - ОВА

У Херсонській області російський невідомий вибухонебезпечний предмет здетонував у руках 34-річного чоловіка, того шпиталізували з численними пораненнями, повідомляє обласна військова адміністрація.

"34-річний чоловік у лісосмузі біля Берислава знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі - травматичною ампутацією лівої кисті. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні ОВА в середу.