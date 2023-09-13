Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 і партію з 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3 з боєприпасами.

Це випливає з розміщеного в середу повідомлення на сайті уряду ФРН про військову допомогу, надану Україні.

Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги також увійшли: сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи; 5 вантажопідйомних машин 8x8; 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи); 3 карети швидкої допомоги; ще 3 000 снарядів калібру 155 мм; матеріал для знешкодження боєприпасів; 1 система спостереження супутникового зв'язку; 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun; 2 мобільні антенно-щоглові системи; 10 систем виявлення дронів; 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.