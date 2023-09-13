В Україні почали будувати будинки для великих прийомних сімей, які втратили житло, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що перші 14 будинків у восьми областях для великих прийомних сімей із прифронтових регіонів почали будувати в Україні.

"Сьогодні в Україні налічується 1 310 великих прийомних родин. У них виховують від п'яти до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За час повномасштабної війни без дому залишилися щонайменше 80 таких родин. Вони виїхали у більш безпечні регіони України, але так і не мають постійного місця проживання", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що будинки для прийомних сімей - це значна підтримка для тих, хто бере на себе відповідальність і приймає до сім'ї дітей.

У відомстві наголосили, що нові будинки для великих прийомних сімей будуть інклюзивними, енергоефективними та облаштовані укриттями.

Згідно з повідомленням, проєкт "Адреса дитинства" реалізують виключно коштом міжнародних донорів.