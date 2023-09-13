Події

10:38 13.09.2023

Командувач ПС ЗСУ після вибухів у Севастополі: Далі буде

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Командувач ПС ЗСУ після вибухів у Севастополі: Далі буде

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи нічні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки. У Міноборони Росії заявили про атаку ракетами і безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

 

Теги: #крим #олещук #пс_зсу

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