Частини нової російської загальновійськової армії, найімовірніше, вже перекинуто до Луганської області - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що частини нової російської загальновійськової армії вже перекинуто в Україну і, найімовірніше, вони дислокуються в Луганській області.

"З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що частини нової 25 загальновійськової армії (25 ЗА) вперше перекинуто в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджене в Луганській області", - повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

Як зазначається, ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії йшлося про те, що її буде розгорнуто в Україні тільки з грудня 2023 року.

Фахівці британської розвідки припускають, що "підрозділи було перекинуто в бій раніше терміну через те, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках".

"Однак є також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25 ЗА для створення резервних сил на театрі воєнних дій, щоб забезпечити командуванню більшу оперативну гнучкість", - наголошують у повідомленні.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1701834783897084397