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10:06 13.09.2023

Духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври - заповідник

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Духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври - заповідник

Духовна академія та семінарія Української православної церкви (Московського патріархату) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври, заявляють у Національному заповіднику.

"Національний заповідник Києво-Печерська лавра у законний спосіб продовжує роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі. Духовна академія та семінарія УПЦ звільнила приміщення Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні пресслужби заповідника.

Зазначається, що комісія заповідника опечатала корпуси №63, №64, які використовували як навчально-адміністративні приміщення.

"Позиція заповідника залишається незмінною: всі об’єкти Києво-Печерської лаври мають бути повернуті в користування державі", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, 5 січня Комісія з прийому-передачі від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври завершила роботу.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду. 9 серпня суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра".

Кабінет Міністрів 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

Теги: #лавра #упц_мп

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