Кількість жертв найсильніших повеней на сході Лівії перевищила 5 тис. осіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш співчуває сім'ям загиблих унаслідок найсильніших повеней на сході Лівії, спричинених ураганом "Деніел", повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар висловлює солідарність із народом і владою Лівії в цей важкий час. Він передає свої найщиріші співчуття сім'ям жертв і побажання якнайшвидшого одужання постраждалим", - ідеться в повідомленні Дюжарріка, розміщеному на сайті офісу генсека ООН.

Він зазначив, що ООН працює з місцевими, національними та міжнародними партнерами, щоб надати необхідну гуманітарну допомогу тим, хто перебуває в постраждалих районах.

Водночас кількість жертв повеней збільшується, тривають пошуки зниклих.

Як передає телеканал CNN, "понад 5 тис. людей загинули і 10 тис. зникли безвісти".

Лівійське агентство LANA з посиланням на місцеву владу повідомляє про загиблих щонайменше 5,3 тис. осіб.

Раніше повідомлялося про 3 тис. жертв стихійного лиха.

Найсильніше постраждало місто Дерна, там, за даними влади, зниклими безвісти вважаються 6 тис. осіб. Цілі квартали виявилися змитими потоками води після того, як унаслідок дощів обвалилися дві греблі й вода хлинула в місто.

Прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід Дбейба визнав усі постраждалі від урагану і повеней райони зонами лиха й оголосив триденну національну жалобу.