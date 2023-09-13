Події

09:01 13.09.2023

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини, постраждало понад 1625 дітей

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У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини, постраждало понад 1625 дітей

Станом на ранок 13 вересня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули і понад 1122 дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє офіс Генерального прокурора в телеграмі.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67" - йдеться в повідомленні. Далі уточнюється, що "ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях".

 

 

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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