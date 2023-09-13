Події

07:56 13.09.2023

Упродовж дня ворог здійснив 36 обстрілів прикордонних районів Сумської області

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Протягом дня окупанти здійснили 36 обстрілів Сумської області, зафіксовано 163 вибухи, обстрілу зазнали Краснопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська, Миропільська громади, повідомляє в телеграмі Сумська обласна військова адміністрація у вівторок увечері.

"Краснопільська громада: ворог гатив із мінометів (17 вибухів) та з території РФ з вертольота здійснено пуск 8 ракет типу - некерований реактивний снаряд (НУРС). Крім того... дроном-камікадзе FPV здійснено 2 вибухи. Пошкоджено водонапірну башту. Хотинська громада: були мінометні обстріли (34 вибухи). Також із БПЛА (коптерного типу) скинуто 2 осколкові гранатометні боєприпаси (ВОГ), Великописарівська громада: здійснено обстріл із гранатомета СПГ-9 (6 вибухів), мінометів (21 вибух) та артилерії (14 вибухів). Також із вертольота здійснено пуск 4 ракет (типу НУРС). Крім того, ворожий БПЛА здійснив скидання 1 вибухового пристрою (ВОГ). Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок. Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади, Есманська громада: ворог гатив із мінометів (28 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Миропільська громада: з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 3-х ракет (типу НУРС), Путивльська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів)", - уточнюється в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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