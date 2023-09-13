Троє постраждалих у результаті обстрілів у Херсонській області

Унаслідок обстрілу окупантами с. Садове поранення отримали 56-річний мирний житель і 20-річний поліцейський. Під час обстрілу с. Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області постраждав 38-річний мирний мешканець, повідомляє в телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація у вівторок увечері.

"Окупанти обстріляли село Садове. Поранення плеча і ноги отримав 56-річний місцевий житель. Чоловікові надали меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно. Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували. Також ворог гатив по Понятівці Дарʼївської громади. Влучили у приватний будинок – там пошкоджено вікна та паркан. Постраждав 38-річний чоловік, який знаходився у сусідній оселі. Від надання медичної допомоги він відмовився", - йдеться в повідомленні.