Події

20:22 12.09.2023

В Україну вдалося повернути 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей - Микола Кулеба

1 хв читати
В Україну вдалося повернути 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей - Микола Кулеба

Україні вдалося повернути ще 13 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Херсонської, Луганської та Запорізької областей, повідомив виконавчий директор БФ Save Ukraine Микола Кулеба.

"Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11-ї рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей", - написав Кулеба в телеграм-каналі у вівторок увечері.

 

Теги: #діти #повернення #тот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 11.09.2023
Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

06:45 11.09.2023
Україна розробила механізм повернення вивезених РФ українських дітей

Україна розробила механізм повернення вивезених РФ українських дітей

13:25 08.09.2023
В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

В Україну вдалося повернути 9 дітей - Лубінець

11:22 08.09.2023
До України вдалося повернути 386 українських дітей із 744 тисяч, вивезених окупантами до РФ - Офіс президента

До України вдалося повернути 386 українських дітей із 744 тисяч, вивезених окупантами до РФ - Офіс президента

14:53 07.09.2023
Офіс українського омбудсмена ще не отримав від ООН відповіді щодо списку депортованих РФ дітей

Офіс українського омбудсмена ще не отримав від ООН відповіді щодо списку депортованих РФ дітей

17:04 05.09.2023
Концертний та молодший склади хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" та дівочий хор "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва оголошує набір на 2023/2024 навчальний рік

Концертний та молодший склади хорової капели хлопчиків та юнаків "Дзвіночок" та дівочий хор "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва оголошує набір на 2023/2024 навчальний рік

23:39 04.09.2023
Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

20:30 31.08.2023
Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

13:22 31.08.2023
Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

12:48 31.08.2023
В Офісі генпрокурора чекають на інформацію від Міжнародного Червоного Хреста про українських дітей, депортованих до Білорусі

В Офісі генпрокурора чекають на інформацію від Міжнародного Червоного Хреста про українських дітей, депортованих до Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про держрезерви

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, деталі уточнюють

Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким доручено перевірити рішення військово-лікарських експертиз про непридатність до служби

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон - Міноборони

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про держрезерви

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, деталі уточнюють

Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким доручено перевірити рішення військово-лікарських експертиз про непридатність до служби

Зеленський подякував Данії за надання військової допомоги

За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів

Київ вводить обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік

Кабмін визначив ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" до кінця воєнного стану

Окупанти завдали 3 ракетних і 25 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли с/г підприємство на Харківщині, згорів комбайн

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено шість приватних будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА