В Україну вдалося повернути 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей - Микола Кулеба

Україні вдалося повернути ще 13 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Херсонської, Луганської та Запорізької областей, повідомив виконавчий директор БФ Save Ukraine Микола Кулеба.

"Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11-ї рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей", - написав Кулеба в телеграм-каналі у вівторок увечері.