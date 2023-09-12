Події

19:39 12.09.2023

За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів

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За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ за минулу добу вразили два артилерійські засоби ворога, один склад боєприпасів, один пункт управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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