За добу українська авіація завдала 8 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ за минулу добу вразили два артилерійські засоби ворога, один склад боєприпасів, один пункт управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.