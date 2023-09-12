Депутата Полтавської облради викрито у заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги громадянам на лікування

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили у вівторок депутата Полтавської обласної ради на заволодінні у змові з двома особами коштами в сумі 100 тис. грн, які передбачалися для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Як повідомляється на сайті НАБУ у вівторок, у грудні 2022 року депутат, усвідомлюючи наявність грошових коштів на суму 200 тис. грн, виділених із обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв'язку із закінченням року, вирішив заволодіти частиною цих коштів. Така допомога мала виплачуватися лише особам, які мали проблеми зі здоров'ям або перебували у скрутному становищі.

Для реалізації злочинного плану чиновник залучив співробітницю Полтавської обласної ради, яка допомогла з оформленням необхідних документів. У результаті допомогу в розмірі 100 тис. грн отримала родичка депутата, надавши підроблену виписку з медичної карти про наявність у неї захворювання.

Через деякий час після надходження коштів у розмірі 100 тис. грн на рахунок родички депутата на них було накладено арешт.

Підозру висунуто депутату за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Консультант відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської обласної ради та родичка депутата сповіщені про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК (пособництво у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем).