Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон - Міноборони

Уряд Данії передасть Україні найбільшу військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ у розмірі 5,8 млрд данських крон (близько $831 млн), повідомляють у пресслужбі данського Міністерства оборони.

"Новий пакет пожертвувань Україні в розмірі 5,8 млрд данських крон забезпечить військову оборону країни танками, бойовими машинами піхоти, танковими боєприпасами і зенітними установками. Це 12-й і найбільший пакет пожертвувань, який Данія надсилає Україні з моменту вторгнення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони у вівторок.

Зазначено, що цей пакет фінансується з коштів Фонду "Україна". Він передбачає надання у співпраці з міжнародними партнерами низки затребуваних засобів (включно з танками, бойовими машинами піхоти, танковими боєприпасами і зенітними установками), які здатні підтримати військову оборону України.

"Передача цього пакета обумовлена отриманням дозволу від Комітету фінансів", - зазначають у Міноборони.

За словами данського міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, для подальшого захисту України від російського агресора важливо, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову та економічну підтримку.

"Нині ми робимо найбільший на сьогодні фінансовий внесок Данії під егідою групи країн, що регулярно зустрічаються на базі "Рамштайн" під американським керівництвом", - наводить слова міністра пресслужба.

За словами данського міністра закордонних справ Ларса Лекке Расмуссена, завдяки цьому пакету допомоги Данія переходить на новий етап.

"...Після більш ніж півтора року війни ми практично спустошили оборонні запаси. Тому нині ми розглядаємо можливість більш цілеспрямованих спільних закупівель і міжнародного співробітництва, які відповідають потребам України тут і тепер", - зазначив Расмуссен.

Також глави Міноборони та МЗС Данії поінформували про допомогу комітет із зовнішньої політики перед майбутнім засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".