На Харківщині фермери незаконно використовували працю підлітків із Рівненської області, відкрито справу - поліція

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом незаконного використання праці неповнолітніх під час збирання ягід у фермерському господарстві селища Дружба Красноградського району Харківської області.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або до 6 місяців арешту", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За даними слідства, 19 дітей (від 13 до 16 років) із Рівненської області наприкінці липня без супроводу батьків приїхали в селище Дружба для збору ягід. Вони жили в трьох будинках "барачного" типу. Під час огляду правоохоронці задокументували неналежний та антисанітарний стан кімнат.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування.

У поліції наголошують, що згідно зі ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, можуть, як виняток, приймати на роботу осіб, які досягли 15 років. Крім того, допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процес навчання, у вільний від навчання час після досягнення учнями 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.