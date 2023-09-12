Події

17:17 12.09.2023

Верховний Суд постановив повернути громаді садибу Терещенків у Києві

1 хв читати

Велика Палата Верховного Суду ухвалила повернути садибу Терещенків у Києві у власність територіальної громади, повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

"Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанції та постановила нове рішення про задоволення вимог прокурора про повернення будинку Терещенка територіальній громаді. Це остаточне рішення Великої Палати, яке позитивно вплине на правозастосування загалом", - повідомила Семенова у фейсбуці у вівторок.

За її словами, суд також виніс окрему ухвалу щодо виявлених під час розгляду справи порушень і зобов'язав Київську міську раду їх усунути.

Садибу на бульварі Шевченка, 34 зведено 1874 року, у ній тривалий час жила сім'я підприємців Терещенків. Будинок було визнано пам'яткою архітектури місцевого значення 1986 року.

У 2008 році власником будівлі стало ПрАТ "Центрелеватормлинбуд", однак компанія так і не провела передбаченої умовами продажу реставрації садиби. 2021 року Київська міська прокуратура подала позов про розірвання інвестиційного договору з компанією та повернення садиби в комунальну власність.

Теги: #київ #садиба_терещенків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 11.09.2023
Чиновницю Дніпровської райадміністрації Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів за завищеною ціною, відсторонено від посади

Чиновницю Дніпровської райадміністрації Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів за завищеною ціною, відсторонено від посади

09:44 11.09.2023
Глава МЗС Німеччини прибула з не анонсованим візитом до Києва - ЗМІ

Глава МЗС Німеччини прибула з не анонсованим візитом до Києва - ЗМІ

06:42 11.09.2023
В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника

В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника

11:13 10.09.2023
Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

04:35 10.09.2023
У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

21:01 09.09.2023
У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

15:33 07.09.2023
Із міськбюджету Києва одній із в/ч виділено 15,5 млн грн, на них куплено автомобілі та спорядження - мер

Із міськбюджету Києва одній із в/ч виділено 15,5 млн грн, на них куплено автомобілі та спорядження - мер

17:23 06.09.2023
Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

13:37 06.09.2023
Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

12:46 06.09.2023
Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

РФ завдала удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі - ОВА

Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

ОСТАННЄ

Комунікація із суспільствами є одним зі способів боротьби з дезінформацією РФ - Зеленський

Зеленський прийме будь-який трибунал над РФ, який приведе до реально справедливого вироку

Росія прагне перевести смерть у непомітну реальність репресій на окупованих територіях - Зеленський

Школи можуть видати учням 1 і 10 класів підручники минулих років, оскільки програми не змінилися - Лісовий

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

Російські окупанти обстріляли підрозділ ДСНС у Харківській області

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА