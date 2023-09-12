Верховний Суд постановив повернути громаді садибу Терещенків у Києві

Велика Палата Верховного Суду ухвалила повернути садибу Терещенків у Києві у власність територіальної громади, повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова.

"Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанції та постановила нове рішення про задоволення вимог прокурора про повернення будинку Терещенка територіальній громаді. Це остаточне рішення Великої Палати, яке позитивно вплине на правозастосування загалом", - повідомила Семенова у фейсбуці у вівторок.

За її словами, суд також виніс окрему ухвалу щодо виявлених під час розгляду справи порушень і зобов'язав Київську міську раду їх усунути.

Садибу на бульварі Шевченка, 34 зведено 1874 року, у ній тривалий час жила сім'я підприємців Терещенків. Будинок було визнано пам'яткою архітектури місцевого значення 1986 року.

У 2008 році власником будівлі стало ПрАТ "Центрелеватормлинбуд", однак компанія так і не провела передбаченої умовами продажу реставрації садиби. 2021 року Київська міська прокуратура подала позов про розірвання інвестиційного договору з компанією та повернення садиби в комунальну власність.