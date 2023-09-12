Школи можуть видати учням 1 і 10 класів підручники минулих років, оскільки програми не змінилися - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що школи можуть видати учням перших і десятих класів підручники минулих років зі своїх бібліотек, оскільки програми не змінилися.

"Минулого року через повномасштабне вторгнення всі кошти, закладені на підручники, були спрямовані на потреби оборони. Зрештою, 5 клас НУШ (Нової української школи - ІФ-У) вимушений був навчатися без книжок. Цього року потреба у підручниках, а відповідно і в коштах подвоїлась: надрукувати потрібно було підручники для 5 та 6 класів. Крім цього, минуло пʼять років з моменту друку книжок для 1 і 10 класів", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр зазначив, що в державному бюджеті на 2023 рік на друк підручників заклали 754,9 млн грн, але цих коштів недостатньо, щоб покрити всю потребу.

У зв'язку з чим, за його словами, Україна продовжує активно залучати міжнародну підтримку.

"Нині партнери вже профінансували друк і доставку підручників на 238,1 мільйона гривень. Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ, оскільки програми в цих класах змінилися, а підручники були лише в електронному форматі. У 1 та 10 класах програми не змінилися, тож школи можуть видати учням підручники, що вже є в їхніх бібліотеках", - додав міністр.

Також Лісовий розповів про стан друку та доставки за кожним видом підручників.

Зокрема, для 5 класів наразі за кошти донорів надруковано та доставлено до книжкових баз в областях підручники з математики та української мови (100%), а також природознавчої галузі (74%), а коштом держбюджету також друкується історія України і за підтримки донорів мають надрукувати ще підручники з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови.

Щодо підручників для 6 класів, то станом на 12 вересня надруковано 116 назв підручників загальним накладом 4 769 768 примірників, і 98% уже було доставлено до обласних книжкових баз.

"За кошти держбюджету цього року друкуємо 66% підручників для шестикласників від загальної потреби. Це українська мова та література, зарубіжна література, іноземні мови, історія, математика, природознавство, а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами. Крім цього, плануємо коштом донорів надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручники шрифтом Брайля", - додав він.