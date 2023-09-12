Події

16:33 12.09.2023

Школи можуть видати учням 1 і 10 класів підручники минулих років, оскільки програми не змінилися - Лісовий

2 хв читати
Школи можуть видати учням 1 і 10 класів підручники минулих років, оскільки програми не змінилися - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що школи можуть видати учням перших і десятих класів підручники минулих років зі своїх бібліотек, оскільки програми не змінилися.

"Минулого року через повномасштабне вторгнення всі кошти, закладені на підручники, були спрямовані на потреби оборони. Зрештою, 5 клас НУШ (Нової української школи - ІФ-У) вимушений був навчатися без книжок. Цього року потреба у підручниках, а відповідно і в коштах подвоїлась: надрукувати потрібно було підручники для 5 та 6 класів. Крім цього, минуло пʼять років з моменту друку книжок для 1 і 10 класів", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр зазначив, що в державному бюджеті на 2023 рік на друк підручників заклали 754,9 млн грн, але цих коштів недостатньо, щоб покрити всю потребу.

У зв'язку з чим, за його словами, Україна продовжує активно залучати міжнародну підтримку.

"Нині партнери вже профінансували друк і доставку підручників на 238,1 мільйона гривень. Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ, оскільки програми в цих класах змінилися, а підручники були лише в електронному форматі. У 1 та 10 класах програми не змінилися, тож школи можуть видати учням підручники, що вже є в їхніх бібліотеках", - додав міністр.

Також Лісовий розповів про стан друку та доставки за кожним видом підручників.

Зокрема, для 5 класів наразі за кошти донорів надруковано та доставлено до книжкових баз в областях підручники з математики та української мови (100%), а також природознавчої галузі (74%), а коштом держбюджету також друкується історія України і за підтримки донорів мають надрукувати ще підручники з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови.

Щодо підручників для 6 класів, то станом на 12 вересня надруковано 116 назв підручників загальним накладом 4 769 768 примірників, і 98% уже було доставлено до обласних книжкових баз.

"За кошти держбюджету цього року друкуємо 66% підручників для шестикласників від загальної потреби. Це українська мова та література, зарубіжна література, іноземні мови, історія, математика, природознавство, а також підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами. Крім цього, плануємо коштом донорів надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручники шрифтом Брайля", - додав він.

 

Теги: #школи #підручники #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 08.09.2023
Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

Лісовий за те, щоб діти в школах писали назву країни-агресора з маленької літери

17:23 04.09.2023
Інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася - КМВА

Інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася - КМВА

09:27 04.09.2023
Поліція Києва знову отримала повідомлення про мінування всіх шкіл і коледжів

Поліція Києва знову отримала повідомлення про мінування всіх шкіл і коледжів

18:48 01.09.2023
Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

17:30 01.09.2023
Кубраков: За кошти місцевих бюджетів уже відновлено 410 шкіл

Кубраков: За кошти місцевих бюджетів уже відновлено 410 шкіл

12:49 01.09.2023
Держексперта Міносвіти Василенка буде звільнено за антиукраїнські висловлювання - Лісовий

Держексперта Міносвіти Василенка буде звільнено за антиукраїнські висловлювання - Лісовий

12:30 01.09.2023
У Києві розпочали роботу всі 420 шкіл, навчатися офлайн пішли 240 тис школярів - мер

У Києві розпочали роботу всі 420 шкіл, навчатися офлайн пішли 240 тис школярів - мер

12:22 01.09.2023
Одним із завдань трансформації системи освіти є повне переосмислення радянських шкільних просторів - міністр

Одним із завдань трансформації системи освіти є повне переосмислення радянських шкільних просторів - міністр

12:11 01.09.2023
Поліція отримала інформацію про мінування всіх середніх шкіл у Києві - КМВА

Поліція отримала інформацію про мінування всіх середніх шкіл у Києві - КМВА

10:22 01.09.2023
В Україні з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл - Лісовий

В Україні з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл - Лісовий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

РФ завдала удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі - ОВА

Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

ОСТАННЄ

Комунікація із суспільствами є одним зі способів боротьби з дезінформацією РФ - Зеленський

Верховний Суд постановив повернути громаді садибу Терещенків у Києві

Зеленський прийме будь-який трибунал над РФ, який приведе до реально справедливого вироку

Росія прагне перевести смерть у непомітну реальність репресій на окупованих територіях - Зеленський

Європарламент ухвалив переважною більшістю закон про спільні оборонні закупівлі

Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Після повернення т. зв. вишок Бойка доступ РФ до цієї ділянки моря закрито - ВМС ЗСУ

Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

Російські окупанти обстріляли підрозділ ДСНС у Харківській області

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА