РФ завдала удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі - ОВА

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Сьогодні близько 12:27 військові рф завдали одного ракетного удару (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Малашко, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.