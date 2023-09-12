Події

13:23 12.09.2023

РФ завдала удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі - ОВА

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Сьогодні близько 12:27 військові рф завдали одного ракетного удару (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Малашко, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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