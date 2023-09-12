Події

12:15 12.09.2023

Зеленський провів засідання Військового кабінету

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Зеленський провів засідання Військового кабінету

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Військового кабінету.

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав він телеграмі.

"І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки", - написав також він.

 

Теги: #зеленський #військовий_кабінет

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