Зеленський провів засідання Військового кабінету

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Військового кабінету.

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав він телеграмі.

"І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки", - написав також він.