Події

09:02 12.09.2023

Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

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Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

Українські війська наступають на південь від міста Бахмут, водночас продовжують стримувати контратаки російських військ на бахмутському напрямку, повідомив спікер Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у вівторок уранці.

"Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - цитує спікера телеграм-канал Military Media Center.

 

 

 

Теги: #фронт #генштаб_зсу

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