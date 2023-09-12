Сили оборони наступають південніше Бахмута і стримують атаки окупантів

Українські війська наступають на південь від міста Бахмут, водночас продовжують стримувати контратаки російських військ на бахмутському напрямку, повідомив спікер Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у вівторок уранці.

"Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - цитує спікера телеграм-канал Military Media Center.