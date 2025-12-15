Інтерфакс-Україна
01:45 15.12.2025

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби неділі на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно–слобожанському і курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

У неділю ворог 10 разів атакував на південно–слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Тричі агресор намагався йти вперед на українські позиції на куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

На лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. Ще два боєзіткнення тривають.

На слов’янському напрямку українські військові відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

На костянтинівському напрямку українські війська відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

На гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського.

На придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nP6mYDgquvFB8UzAH9X2oJv78aibjiGfNTfL1mznndqm2g2JNekfzrBqHu3Db5jGl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

