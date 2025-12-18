Сили оборони вирівняли фронт на лиманському напрямку та знищили ворожий полк

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські сили оборони вирівняли лінію фронту та покращили тактичне положення українських сил на лиманському напрямку, знищивши ворожий полк, повідомляє пресслужба Третього армійського корпусу.

"Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії рф! У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, за час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

"Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя - підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю", - цитує командування у телеграмі слова командира Третього армійського корпусу, генерала Андрія Білецького.

Командир спецпідрозділу ГУР МО Віктор Торкотюк заявив, що "це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання".