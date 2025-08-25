Інтерфакс-Україна
Події
11:43 25.08.2025

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Ситуація на фронті біля міста Лиман Донецької області ускладнилася, повідомляється в телеграм-каналі 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) в понеділок.

"Ситуація на ділянці Лиманського напрямку, яку тримає 63 бригада, складна. Ворог продовжує лізти неймовірною кількістю піхоти і, на жаль, має просування. Але закріпитися не може. Бо наші бійці продовжують виконувати головне завдання – валити цю мразоту пачками. Свіжа порція від наших пілотів ББС – 17 окупантів, які не дочекались підмоги або взагалі не дійшли до позицій", - йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення повідомляє, що загалом протягом минулої доби в неділю на фронті було зафіксовано 159 бойових зіткнень, з них 20 – на лиманському напрямку, більше лише на покровському та новопавлівському (46 та 31 відповідно). У попередні дні кількість атак, за даними Генштабу, лишалася приблизно на тому ж рівні, максимальна в серпні сягала 33.

"На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка", - йдеться у зведенні.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників на всьому фронті склали 870 осіб, повідомили у Генштабі.

