Інтерфакс-Україна
Події
12:16 11.02.2025

Сили оборони знищили рідкісну бойову техніку росіян – ОСУВ "Хортиця"

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Підрозділи Сил оборони на лиманському напрямку знищили рідкісну бойову техніку ворога – корабельний бомбомет "Смерч-2", повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент: від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Бомбомет противника українським військовим вдалося вистежити й знищити у лісах на лиманському напрямку.

"Смерч-2" - радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед супротивника. Реактивно-бомбометну систему було прийнято на озброєння ВМФ СРСР у 1961 році.

Теги: #хортиця #лиманський_напрямок #техніка

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