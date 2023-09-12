Українські війська мали успіх біля Роботиного на південному фронті

Спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, передає Military Media Center.

"Мали успіх у районах південніше і південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосив Ковальов.

Водночас, повідомив речник, російські війська намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжують штурмові дії на позиції українських військ.

За словами Ковальова, Сили оборони відбили понад 10 атак неподалік Роботиного та Новоданилівки (Запорізька обл.).