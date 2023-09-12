У Херсонській області за добу шестеро осіб дістали поранення через російські обстріли

Ворог продовжує масовані удари по Херсонській області, за добу через обстріли 6 осіб дістали поранення, є влучання в житлові будинки та інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 386 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - інформував він у телеграм-каналі.

Уточнюється, що в результаті російської агресії 6 осіб дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу в Херсонському районі.