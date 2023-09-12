Міністри юстиції Ради Європи визначили принципи, за якими притягнуть Росію до відповідальності за агресію

Міністри юстиції країн-членів Ради Європи на зустрічі в Ризі ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення повної відповідальності за агресію Російської Федерації проти України та надання відшкодування всім жертвам війни, ідеться в повідомленні на сайті Ради Європи в понеділок, 11 вересня.

Так звані, "Ризькі принципи" наголошують, що Реєстр шкоди для України повинен мати підхід, орієнтований на жертв, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для найбільш уразливих груп, таких як жінки та діти.

Вони також наголошують на важливості надання допомоги національній владі для полегшення координації внутрішніх зусиль з підтримки функціонування Реєстру та консультацій із громадянським суспільством і неурядовими організаціями, включно з правозахисниками, а також жертвами та організаціями із захисту прав жертв.

"Усі звинувачення у злочинах, включно з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом, скоєними російськими військами в Україні, мають бути повністю розслідувані... Правосуддя має запанувати щодо всіх жертв і з метою запобігання майбутнім воєнним злочинам. З цією метою ми підтримуємо розслідування і зусилля зі збору доказів, що проводяться українською владою, іншою національною владою і прокурором Міжнародного кримінального суду", - йдеться в заяві міністрів.