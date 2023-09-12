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03:12 12.09.2023

США посилять санкції проти Північної Кореї, якщо КНДР піде на військову угоду з Росією

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США посилять санкції проти Північної Кореї, якщо КНДР піде на військову угоду з Росією

США будуть дуже уважно стежити за результатами зустрічі лідерів Північної Кореї та Росії, і готові посилити санкції, якщо КНДР передасть озброєння РФ, повідомив представник державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.
"Будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. І ми, звичайно, жорстко дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії, і ми продовжимо забезпечувати дотримання цих санкцій і без вагань запровадимо нові санкції, якщо це буде необхідно", - сказав представник Держдепу.
Разом з тим, він зазначив, що президент Росії Путін не тільки не зміг досягти своїх цілей на полі бою, а й просить військової допомоги в Кім Чен Ина.
"Це сталося відразу після саміту "Великої двадцятки" цими вихідними, де президент Байден зустрічався зі своїми колегами, лідерами найбільших країн світу, а президента Путіна там не було", - наголосив Міллер.

Теги: #рф #сша #кндр #санкції

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