США посилять санкції проти Північної Кореї, якщо КНДР піде на військову угоду з Росією

США будуть дуже уважно стежити за результатами зустрічі лідерів Північної Кореї та Росії, і готові посилити санкції, якщо КНДР передасть озброєння РФ, повідомив представник державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

"Будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. І ми, звичайно, жорстко дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії, і ми продовжимо забезпечувати дотримання цих санкцій і без вагань запровадимо нові санкції, якщо це буде необхідно", - сказав представник Держдепу.

Разом з тим, він зазначив, що президент Росії Путін не тільки не зміг досягти своїх цілей на полі бою, а й просить військової допомоги в Кім Чен Ина.

"Це сталося відразу після саміту "Великої двадцятки" цими вихідними, де президент Байден зустрічався зі своїми колегами, лідерами найбільших країн світу, а президента Путіна там не було", - наголосив Міллер.