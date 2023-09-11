Росіяни намагалися вдарити ракетами по цивільному судну в українському порту

Російські окупаційні війська 24 серпня хотіли завдати ракетного удару по цивільному судну, що перебувало в українському порту, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає Reuters.

"Велика Британія в понеділок обвинуватила Росію в тому, що 24 серпня вона завдала удару по цивільному вантажному судну в порту в Чорному морі під час раніше непідтвердженого ракетного удару, якому, за її словами, успішно запобігла українська оборона", - йдеться в повідомленні агентства.

Reuters цитує главу британського уряду під час виступу в парламенті: "Завдяки розсекреченим розвідданим ми знаємо, що 24 серпня російські військові завдали удару кількома ракетами по цивільному вантажному судну в Чорному морі".

При цьому в Міністерстві закордонних справ Великої Британії уточнили, що в бік судна під прапором Ліберії летіло дві крилаті ракети "Калібр", які росіяни запустили з ракетоносця Чорноморського флоту. Їх успішно збили українські системи протиповітряної оборони.

"Путін намагається виграти війну, яку йому не виграти, і ці атаки показують, наскільки він зневірився. Наносячи удари по вантажних суднах і українській інфраструктурі, Росія завдає шкоди решті світу", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, зазначається в повідомленні.