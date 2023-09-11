Уряд передав ФДМ конфісковані квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

Кабінет міністрів України передав майнові активи російського діяча і пропагандиста Артемія Лебедєва, які раніше були конфісковані у нього за рішенням суду, в управління Фонду державного майна України.

"Серед активів - 2 квартири в Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони перебували у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршньова", - повідомляє пресслужба ФДМ.

Крім цього, уряд передав ФДМ активи колабораціоністки Катерини Мартьянової, яка є заступницею голови громадської палати так званої "донецької народної республіки".

Фонд державного майна України здійснить усі необхідні процедури для державної реєстрації прав власності на зазначені активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання про приватизацію або передачу в оренду зазначеного майна.

Кошти від продажу або оренди санкційного майна підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, 10 липня 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкції до громадянина РФ, бізнесмена і дизайнера Артемія Лебедєва та вирішив стягнути в дохід держави дві квартири в центрі Києва.