Інтерфакс-Україна
Події
11:05 04.02.2025

САП ініціював конфіскацію люксових авто, що належать родині екскерівника районного ТЦК та СП Харкова

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САП ініціював конфіскацію люксових авто, що належать родині екскерівника районного ТЦК та СП Харкова

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на суму понад 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова.

"На підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках. Проте з’ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним", - повідомляє САП.

За інформацією відомства, аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів доводить, що вони не могли придбати ці автівки за рахунок законних прибутків.

Це стало підставою для прокурорського позову щодо стягнення в дохід держави активів (автомобілів), законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.

Теги: #конфіскація #сап #авто

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