У вересні низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" до Рахова та Ясіні змінять маршрути у зв'язку з ремонтними роботами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) змінює маршрути низки поїздів у вересні, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на ділянці Надвірна - Делятин: замість Рахова і Ясіні вони курсуватимуть лише до Івано-Франківська.

"У звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин та для того, щоб зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями, Укрзалізниця змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня", - повідомляє пресслужба УЗ у фейсбуці.

Зокрема, зміни торкнуться поїзда №6/5 Запоріжжя - Ясіня, який курсуватиме до Івано-Франківська 19 і 21 вересня, а з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 і 22 вересня. Поїзд №15/16 Харків - Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 і 22 вересня, а з Івано-Франківська до Харкова 21 і 23 вересня.

Також змінюється графік поїздів Київ - Рахів. Поїзд №95/96 Київ - Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20, і 21 вересня, а з Івано-Франківська до Києва 20, 21 і 22 вересня. Поїзд №55 Київ - Рахів, який вирушає з Києва 19, 20 та 21 вересня прибуватиме до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17. Рейс №56 Рахів - Київ відправлятиметься з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Крім того, поїзд 26/25 Одеса - Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 і 21 вересня, а з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 і 22 вересня. Поїзд №130/129 Полтава - Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 і 22 вересня, а з Чернівців до Полтави 21 і 23 вересня. Поїзд №229/230 Київ - Ворохта - Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, а з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.