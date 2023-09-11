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17:07 11.09.2023

Німеччина виділить додатково 20 млн євро на гуманітарну допомогу для України - глава МЗС

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Німеччина виділить додатково 20 млн євро на гуманітарну допомогу для України - глава МЗС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, оголосила про виділення ФРН іще 20 мільйонів євро (21,4 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.

"Ми ще раз збільшуємо нашу гуманітарну допомогу. І цьогоріч вона становить уже 380 мільйонів євро", - сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок наголосила, що до російських звірств неможливо звикнути, ось чому Німеччина підтримує Україну.

"Ми в Європі знаємо: ви також захищаєте тут нашу європейську свободу. Ми назавжди вдячні українцям за це", - сказала вона.

Глава МЗС Німеччини також висловила впевненість, що восени та взимку РФ знову завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах України, щоб завдати найбільшої шкоди людям.

Вона наголосила, що ФРН підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно".

Бербок відвідала Україну вчетверте з лютого 2022 року - з початку повномасштабної агресії РФ в Україні.

Теги: #німеччина #фіндопомога #бербок

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