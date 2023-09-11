Генпрокурор: Посилення ICPA експертами та вченими світового рівня стане неоціненним внеском у роботу з притягнення РФ до відповідальності

Посилення Міжнародного центру переслідування за злочин агресії (ICPA) в Гаазі експертами і вченими світового рівня з досвідом побудови стратегій розслідування міжнародних злочинів, скоєних під час збройних конфліктів, стало б неоціненним внеском у спільну роботу, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

Як повідомляє в понеділок Офіс генпрокурора в телеграм-каналі, під час поїздки до Латвійської Республіки український генпрокурор обговорив із президентом Євроюсту Ладиславом Хамраном роботу ICPA.

"Створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) є важливим кроком на шляху до притягнення країни-агресора - росії - до відповідальності за міжнародні злочини", - наведено в повідомленні слова Костіна.

За інформацією відомства, український генпрокурор подякував Хамрану за безпрецедентну підтримку Євроюсту в боротьбі України за справедливість і, зокрема, за забезпечення роботи ICPA в Гаазі.

"Ми високо цінуємо, що українські прокурори мають змогу працювати на базі Євроюсту разом з колегами з інших країн-членів Спільної слідчої групи (JIT). Це забезпечує пряму комунікацію та координацію, а також дозволяє їм скористатися широким спектром аналітичних, правових, технічних, фінансових та адміністративних ресурсів, включно з Базою даних доказів основних міжнародних злочинів (CICED). Унікальний аналітичний потенціал Євроюсту надзвичайно допоможе нашим розслідуванням", - наголосив Костін.

За словами генпрокурора, подальше посилення ICPA завдяки залученню експертів та науковців світового рівня, які мають досвід побудови стратегій розслідування міжнародних злочинів, скоєних під час збройних конфліктів, стало б неоціненним внеском у спільну роботу.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/16549