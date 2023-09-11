Події

13:29 11.09.2023

Унаслідок обстрілу Кізомиса пошкоджено адмінбудівлю, постраждалих немає - Херсонська ОВА

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Унаслідок обстрілу Кізомиса пошкоджено адмінбудівлю, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли центральну частину с. Кізомис Херсонської області, унаслідок цього пошкоджень зазнала адміністративна будівля, постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Близько 12:40 зафіксовано чотири прильоти по населеному пункту. Зокрема, окупанти влучили в адміністративну будівлю. Там пошкоджено дах, а також вибуховою хвилею та уламками вибило вікна і двері. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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