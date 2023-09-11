Унаслідок обстрілу Кізомиса пошкоджено адмінбудівлю, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли центральну частину с. Кізомис Херсонської області, унаслідок цього пошкоджень зазнала адміністративна будівля, постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Близько 12:40 зафіксовано чотири прильоти по населеному пункту. Зокрема, окупанти влучили в адміністративну будівлю. Там пошкоджено дах, а також вибуховою хвилею та уламками вибило вікна і двері. Постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.