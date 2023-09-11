У ніч на понеділок сили ППО знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 - ПС ЗСУ

У ніч на понеділок Сили протиповітряної оборони знищили 12 БпЛА Shahed-136/131 у Запорізькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях, а також один безпілотник невстановленого типу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф). Зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

Крім цього, ворог випустив із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П і керовані авіаційні ракети Х-59 по Дніпропетровській області, попередньо без втрат.