Події

09:55 11.09.2023

У ніч на понеділок сили ППО знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 - ПС ЗСУ

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У ніч на понеділок сили ППО знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 - ПС ЗСУ

У ніч на понеділок Сили протиповітряної оборони знищили 12 БпЛА Shahed-136/131 у Запорізькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях, а також один безпілотник невстановленого типу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф). Зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

Крім цього, ворог випустив із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П і керовані авіаційні ракети Х-59 по Дніпропетровській області, попередньо без втрат.

 

Теги: #знищення #бпла_рф

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