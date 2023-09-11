На фронті за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, у ЗС України частковий успіх поблизу Кліщіївки

На фронті за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, у ЗСУ частковий успіх на бахмутському напрямку біля Кліщіївки (Донецька обл.), повідомляє Генштаб.

"За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, але на сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Водночас у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх неподалік Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої.

Крім того, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

Також у районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога, проводять штурмові дії.

Так, ЗСУ успішно тримають оборону у Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки та Рівного на Донеччині, де впродовж доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Усі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади постачання та наносити успішне ураження по тилах противника.