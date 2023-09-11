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06:51 11.09.2023

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

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Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

Загибель поблизу міста Часів Яр двох іноземних волонтерів показує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя, сказав у неділю у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль", - сказав він.

За словами Зеленського, ще двох волонтерів доправили до лікарень Дніпра, це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надають необхідну допомогу.

"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов’язком людства зупинити терор і перемогти зло", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації "Road to Relief" загинули і ще двоє дістали поранення, потрапивши під обстріл в автомобілі біля м. Часів Яр Донецької області в суботу вранці, повідомляється в інстаграмі організації.

 

 

Теги: #загибель #волонтери #зеленський

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