Події

06:42 11.09.2023

В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника

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В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника

В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Ще одного ймовірного закладника затримали патрульні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася в Оболонському районі. Під час патрулювання охоронці порядку зупинили пішохода, який порушив ПДР.

"Спілкуючись із громадянином, інспектори помітили, що він нервує, і не дарма. Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у нього 15 згортків із речовиною, ймовірно, наркотичної дії", - розповіли в поліції.

 

 

 

Теги: #київ #затримання #закладник

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