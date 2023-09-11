В Оболонському районі столиці поліцейські затримали закладника, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

"Ще одного ймовірного закладника затримали патрульні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася в Оболонському районі. Під час патрулювання охоронці порядку зупинили пішохода, який порушив ПДР.

"Спілкуючись із громадянином, інспектори помітили, що він нервує, і не дарма. Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у нього 15 згортків із речовиною, ймовірно, наркотичної дії", - розповіли в поліції.