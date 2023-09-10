Події

20:14 10.09.2023

Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

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Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

Російські окупаційні війська в неділю обстріляли пожежну частину в Херсоні, ніхто не постраждав, проте пошкоджено автомобілі та стіну будівлі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та його околиці. Цього разу ворог підло влучив в один із пожежно-рятувальних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Сказано, що осколками посікло приватні автомобілі та стіну будівлі.

"Із рятувальників ніхто не постраждав. Особовий склад перебував в укритті", - наголосили у відомстві.

Водночас у ДСНС зазначають, що рятувальники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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