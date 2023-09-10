Події

19:14 10.09.2023

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

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Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

Двоє іноземних волонтерів гуманітарної організації "Road to Relief" загинули і ще двоє дістали поранення, потрапивши під обстріл в автомобілі біля м. Часів Яр Донецької області в суботу вранці, повідомляється в інстаграмі організації.

"Близько 10 ранку четверо членів нашої групи "Road to Relief" виїхали зі Слов'янська в бік Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів, які потрапили під перестрілку в місті Іванівське Бахмутського району Донецької області. Дорогою, проїжджаючи через Часів Яр, їхня машина зазнала нападу з боку російських військ. Унаслідок прямого влучання машина перекинулася і загорілася", - ідеться в повідомленні.

У машині перебували німецький волонтер-медик Рубен Мавік, шведський волонтер Йоган Матіас Тір, канадський волонтер Ентоні "Тонко" Ігнат та іспанська волонтерка і директорка "Road to Relief" Емма Ігуаль.

"Рубен і Йохан дістали важкі осколкові поранення та опіки, але зараз їхній стан стабільний, вони перебувають в окремих лікарнях далеко від місця події. Було підтверджено, що Тонко мертвий, і його тіло було виявлено, а поточний статус Емми досі невідомий", - розповіли в організації.

Пізніше глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив про загибель громадянки Іспанії, співробітниці гуманітарної організації, інформує Reuters.

"На жаль, я можу підтвердити, що ракета влучила в автомобіль, у якому їхала ця іспанська співробітниця, яка працювала в гуманітарній неурядовій організації в Україні. У нас є усне підтвердження її смерті", - сказав Альбарес журналістам у неділю в Індії, де він був присутній на зустрічі G20.

 

 

 

 

 

Теги: #жертви #волонтери #донецька

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