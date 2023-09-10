Сили оборони звільнили близько 1,5 кв. км у районі Роботиного

Сили оборони України продовжують наступальну операцію: останнім часом вдалося просунутися ще на 1,5 кв. км території поблизу Роботиного Запорізької області, повідомив представник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кв. км нашої української території", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Також Олександр Штупун розповів, що на запорізькому напрямку тривають важкі бої.

"Росіяни чіпляються за кожен метр нашої української землі... проте Сили оборони України намагаються максимально ускладнити постачання армії РФ, і на певних ділянках це дає свої плоди", - наголосив представник сил оборони таврійського напрямку.